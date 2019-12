Sarri attaccato dai suoi ex calciatori

(Di martedì 24 dicembre 2019)– Il terzo portiere del Chelsea Robert Greren lancia pesanti accuse a Maurizio– Stando a quanto dichiarato dal portiere al “The Athletic”,non predisporrebbe un piano b nella sua gestione: “Quando gli dissi che non aveva un piano b, moltoapprezzarono la mia affermazione. Da ex banchiere gestisce tutto come una banca. Faceva sempre molta fatica a cambiare perchè aveva solo il suo sistema nella sua testa. Diceva solo che dovevamo fare a modo suo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Maurizio: “Napoli rimasto mio ostaggio? Quel gruppo è stato eccezionale” La foto di Ronaldo che piange preoccupa la Juventus Massimo Ugolini: “Durante l’intervallo sono volati ceffoni agli armadietti!” Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa Calciomercato Napoli, Younes saluta: pronta la ...

Leggi la notizia su forzazzurri

