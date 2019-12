Invita 1900 sconosciuti al pranzo di Natale: “Nessuno deve stare solo” (Di martedì 24 dicembre 2019) Una donna di Nottingham, nel Regno Unito, ha deciso di Invitare 1900 sconosciuti al suo pranzo di Natale. Mo Fayose, infatti, ritiene che festeggiare il Natale in compagnia sia molto più bello che restare da soli. Come darle torto? L’idea è nata un po’ per caso: in una casa di riposo aveva sentito una donna raccontare di come dovesse passare le feste sola e senza la famiglia. Così, lavorando ogni giorno per diversi mesi, la donna ha raggiunto il suo obbiettivo. Dopo aver scritto centinaia di cartoline di invito al pranzo del 25 dicembre, Mo è pronta ad accogliere i suoi ospiti. Invita 1900 sconosciuti a Natale Mo Fayose ha consegnato ogni invito da lei compilato corredandolo con dei cioccolatini: è riuscita a Invitare al pranzo di Natale 1900 sconosciuti. Tutti gli ospiti potranno trascorrere del tempo in compagnia a prezzo pari a zero: saranno Mo e il suo team a offrire ...

