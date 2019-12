F1 | la nuova Ferrari 2020 | gli aspetti tecnici su cui si stanno soffermando i

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 24 dicembre 2019) Mancano pochi giorni alla conclusione dell’anno solare e non è passato molto tempo dalla chiusura stagionale del Mondiale di Formula 1 di Abu Dhabi, ma, tradizionale cenone di fine anno a parte, per tutti i team è già il momento di rimettersi in carreggiata e prepararsi mentalmente e fisicamente a ciò che verrà. I primi mesi delsaranno un crocevia fondamentale per sviluppare al meglio il nuovo progetto e a Maranello l’obiettivo in testa è sempre il medesimo: imparare dagli errori commessi nel passato e tuffarsi al meglio verso il prossimo capitolo della gloriosa storia della. Il 2019 non è certo andato come ci si aspettava, con la SF90 che ha rivelato dei gravi problemidi fondo che sono stati impossibili da risolvere pienamente durante il corso della stagione, tanto che lo stesso team principal Mattia Binotto ha recentemente affermato di aver perso il ...

Gazzetta_it : #F1, ecco la nuova #Ferrari che verrà: maxi #ala e #damper idraulico - DanielLopezRod : la nuova dolce vita @Ferrari - giuliog : RT @ManzianaComune: IL BOSCO DI #MANZIANA NELLO SPOT UFFICIALE NELLA NUOVA 'FERARRI ROMA' Un omaggio al nostro territorio la cui bellezza… -