Dalla bottiglia di vino al viaggio a Lourdes | i “nipoti di Babbo Natale” esaudiscono i

(Di martedì 24 dicembre 2019) Raccogliere online i desideri degli anziani e lasciarli esaudire dagli utenti in rete. È questo il progetto dei “nipoti diNatale“, che con entusiasmo ascoltano i nonni soli di tutta Italia per donare loro delle festività più allegre. L’idea è nata da Katerina Neumann, una ragazza originaria della Repubblica Ceca, dove la radio nazionale ha realizzato un’iniziativa simile nel 2017. L’associazione comasca “Un sorriso in più” ha replicato il progetto e realizzato un’apposita piattaforma, dove vengono raccolti i desideri degli anziani ospitati nelle case di riposo e dove ogni visitatore può scegliere di fare un regalo o di sostenere l’iniziativa con una donazione. L’iniziativa natalizia è alla seconda edizione: nel 2018 sono stati realizzati i desideri di 800 anziani e sono stati donati più di 5000 euro a sostegno dei ...

