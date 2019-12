Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le norme del milleproroghe sulle concessioni autostradali non vogliono essere punitive o penalizzanti per i concessionari, ma introdurre un regime più trasparente, per evitare sperequazioni. In un’intervista a tutto campo in apertura del Messaggero, il premier Giuseppeinterviene anche sulla questione concessioni. E dopo la lettera di Aspi all’indomani del provvedimento, osserva che “non si potranno più applicare, tuttavia, norme di favore come quelle invocate da Atlantia, che anche in caso di grave inadempimento pretenderebbe un indennizzo di decine di miliardi. Non lo permetterò”. Secondo il premier, le nuove norme non creano problemi al sistema, ma “si cerca di rimettere ordine - spiega - in unsto molto articolato, dove si sono create tante sperequazioni e tanti indebiti vantaggi per i privati”. Sul tema ...

gianluzappo : RT @formichenews: Autostrade? Sì, no, forse. Conte, Di Maio e De Micheli hanno tre idee diverse (sic!) L'articolo di @gianluzappo https:… - SilvanoPravato : RT @HuffPostItalia: Conte e De Micheli non arretrano su Autostrade - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Conte e De Micheli non arretrano su Autostrade -