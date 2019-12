Concerto di Natale in Vaticano | ospiti | cast e anticipazioni di stasera

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 24 dicembre 2019)diindiOggi 24 dicembre 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda ildiin. L’emozionante evento musicale, nato nel 1993, ideato da Stefania Scorpio e prodotto da Prime Time Promotions, giunge alla sua ventisettesima edizione con tante sorprese,speciali e iniziative di solidarietà. L’appassionante spettacolo prenderà vita nella splendida Aula Paolo VI, grande auditorium realizzato dall’ingegnere e accademico Pier Luigi Nervi. Ma vediamo insieme quest’anno cos’ha in serbo per noi ildidiindiSuggestive performance musicali, sorprese, momenti di riflessione e profonda spiritualità, queste le caratteristiche principali deldiin, evento che nel ...

