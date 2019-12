Bodio Lomnago, esce in barca a pescare e non rientra: il suo cadavere ripescato nelle acque del lago (Di martedì 24 dicembre 2019) È stato ripescato nella notte ormai senza vita il corpo di Daniele Bossi, pescatore scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Varese. L'uomo era uscito come al solito per una battuta di pesca ma non aveva fatto ritorno a casa facendo così scattare l'allarme. Le ricerche purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi.

