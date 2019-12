Bianca Atzei e Stefano Corti aspettano un bambino? L’indiscrezione : Secondo fonti vicine alla coppia, Bianca Atzei e la iena Stefano Corti sarebbero in attesa del loro primo bambino: la notizia ancora non ha ricevuto conferme o smentite dalla coppia, e i fan sono in trepidante attesa. Bianca Atzei e Stefano Corti: bambino Per la gioia dei fan sembra che finalmente Bianca Atzei e Stefano Corti metteranno su famiglia: secondo una fonte vicina alla coppia i due sarebbero in attesa del loro primo bambino (il secondo ...

Bianca Atzei è incinta di Stefano Corti : l’indiscrezione : Bianca Atzei è incinta di Stefano Corti? Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Diva e Donna, la cantante aspetterebbe un figlio dal compagno. Secondo le fonti raggiunte dal settimanale, l’artista non avrebbe ancora superato il terzo trimestre, per questo motivo avrebbe deciso di non svelare la lieta notizia. Nel frattempo gli amici della coppia riferiscono che i due innamorati sarebbero al settimo cielo, felici di coronare con un figlio ...

Bianca Atzei incinta di Stefano Corti : “Sono al settimo cielo” : Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali a riguardo ma secondo le fonti di ‘Diva e Donna’, Bianca Atzei sarebbe incinta. La fine della storia d’amore con Max Biaggi aveva rappresentato per Bianca Atzei un duro colpo. La cantante è una donna in cerca dell’uomo giusto con cui costruire una famiglia e sin da […] L'articolo Bianca Atzei incinta di Stefano Corti: “Sono al settimo cielo” è apparso ...

“Aspetta un bambino”. Bianca Atzei - il gossip corre veloce : social scatenati : Bianca Atzei e Stefano Corti sarebbero in attesa di un figlio. Secondo quanto scrive Diva e Donna, nel numero in edicola da lunedì 23 dicembre. Secondo alcune fonti consultate dalla rivista la cantante non avrebbe ancora raggiunto il primo trimestre. Per questo motivo non sono ancora trapelati annunci ufficiali anche se l’artista e l’ex vincitore di Pechino Express sono al settimo cielo, come i fan, impazziti sui social al solo pensiero. Bianca ...

Bianca Atzei incinta di Stefano Corti? Il gossip sulla coppia - : Serena Granato Secondo alcuni rumor, Stefano Corti e Bianca Atzei aspetterebbero un bambino Bianca Atzei è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per via di alcune indiscrezioni divulgate da Diva e donna. Il noto rotocalco di cronaca rosa ha lanciato il rumor secondo cui la cantante originaria di Milano e classe 1987 sarebbe in attesa della cicogna. L'artista, al momento, convive felicemente insieme al nuovo fidanzato, nel ...

Bianca Atzei è incinta del fidanzato Stefano Corti : il gossip : Bianca Atzei e Stefano Corti aspettano un figlio: il gossip Cicogna in volo per Bianca Atzei e Stefano Corti. Secondo quanto scrive Diva e Donna, nel numero in edicola da lunedì 23 dicembre, la coppia sarebbe in attesa di un figlio. Stando ad alcune fonti consultate dalla rivista la cantante non avrebbe ancora raggiunto il […] L'articolo Bianca Atzei è incinta del fidanzato Stefano Corti: il gossip proviene da gossip e Tv.

“Alla faccia della malata…”. Bianca Atzei - la foto con l’influenza. Ma è tutta sexy : Le temperature sono scese per tutti e l’influenza è alle porte. Ormai il tempo degli scatti in bikini stesi sotto una bella palma sono un ricordo estivo tranne per chi decide di trascorrere le vacanze natalizie in qualche altro bel paese caldo baciato dal sole. Per chi decide di rimanere, invece, è forse meglio coprirsi. Ma per le nostre super donne da copertina, l’influenza non sembra ostacolare la loro bellezza. C’è chi ...

Bianca Atzei Instagram - trucco e ‘c**o di gallina’ anche con l’influenza : «Malata immaginaria» : Nemmeno l’influenza riesce a fermare la ‘guerriera’ Bianca Atzei che, su Instagram, si mostra in perfetta forma anche con febbre e raffreddore. La tenacia della cantante era venuta fuori durante L’isola dei famosi, in cui – nonostante la gracilità del fisico – la Atzei aveva dimostrato di resistere agli stenti della fame più di altri naufraghi ben ‘nutriti’. E adesso ecco un’altra ‘prodezza’ della trentaduenne milanese di origine ...

Alena Seredova pubblica una foto con Bianca Atzei : “Giuro - non sono in punta di piedi”. I fan la criticano : “Uno scatto mortificante” : Alena Seredova ha pubblicato una foto insieme a Bianca Atzei ma lo scatto è risultato grottesco. Se infatti l’ex compagna di Gigi Buffon è famosa per il suo fisico statuario, forse non tutti sanno che invece la cantante è al contrario molto minuta. Così, viste l’una abbracciata all’altra, è risultata evidente la differenza tra le due con Alena Seredova che svetta dall’alto del suo metro e ottantuno centimetri di altezza ...

Alena Seredova e lo scatto con Bianca Atzei : "Una foto mortificante" - : Francesca Galici Statuaria e imponente, Alena Seredova ha incontrato la minuta Bianca Atzei a un evento ed è scattata un'ironica foto di rito che, però, sembra non abbia ricevuto il gradimento di tutti i follower Alena Seredova e Bianca Atzei sono state protagoniste di un evento natalizio a Milano, uno dei tanti che in questo periodo anima la città meneghina. Le due donne sono molto diverse tra loro ma questa grande differenza non è ...

Alena Seredova e Bianca Atzei : ‘sfida’ a colpi di centimetri : Tra Alena Seredova e Bianca Atzei è ‘sfida’ a colpi di centimetri: uno scatto postato dall’ex moglie di Buffon infiamma il web, accompagnato da un’ironica didascalia che ha scatenato un’ondata di like e commenti. La risposta della cantante sarda non si è fatta attendere: “Disgraziata“. Alena Seredova: lo scatto con Bianca Atzei Una foto di Alena Seredova ha fatto impazzire i fan, compresi quelli della cantante sarda Bianca Atzei. Il ...

L’ironia di Alena Seredova (e Bianca Atzei) : «Giuro che non sono sulle punte» : Alena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoAlena Seredova a MilanoIl gigante e la bambina, verrebbe da dire. Potrebbe essere il titolo ironico dell’incontro tra Alena Seredova, un metro e 81 a dar retta a Wikipedia, e Bianca Atzei, circa un metro e 64, a cui vanno aggiunti ...

ChocoModica 2019 : venerdì Bianca Atzei in concerto : Sarà una notte “Bianca” con i fiocchi quella che aspetta tutti i visitatori di ChocoModica 2019 venerdì 6 dicembre.

Bianca Atzei Instagram - spettacolare nel suo mini abito nero : «Mi togli il fiato!» : Bianca Atzei è una famosa cantante italiana, ma il suo successo è davvero spopolato quando nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi. Un’esperienza che le ha permesso di far conoscere al pubblico un altro lato di sé. Non ci è voluto molto per farsi che tutti perdessero la testa per lei. Infatti, ora la sua fama si è spostata sui social, in particolare Instagram, dove è diventata un’influencer molto nota. Il suo account conta ...