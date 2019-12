Tour de Ski 2020 | calendario | programma | orari e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Archiviato ieri il fine settimana dedicato alle sprint di Planica, in Slovenia, è già il momento di pensare all’ormai consueto appuntamento con ilde Ski all’interno deldella Coppa del Mondo di sci di fondo: cinque delle sette tappe della manifestazione saranno in Italia, anche se l’opening si terrà in Svizzera, per la precisione a Lenzerheide, sede delle prime due tappe. Tra vecchio e nuovo anno le due gare distance di Dobbiaco, poi il gran finale in Val di Fiemme con la consueta scalata conclusiva del Cermis che sancirà il vincitore del. Ilde Ski sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle tappe delde ...

