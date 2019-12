Il polo nord magnetico accelera verso la Siberia | movimento variabile ed imprevedibile in

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Attraun ciclo di analisi paleomagnetiche, un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), ha ricostruito ildelgeonell’Olocene, ovvero nell’attuale epoca geologica che ha avuto inizio circa 11700 anni fa. Uneddelgeoin Artide è quanto emerge dai dati dello studio ‘A refined age calibrated paleosecular variation and relative paleointensity stack for the NW Barents Sea: Implication for geomagnetic field behavior during the Holocene’, recentemente pubblicato sulla rivista Quaternary Science Reviews. Credit: INGV Infatti, in alcuni periodi prolungati – costituiti da diversi secoli – la posizione dell’anticogeo(paleo) è stata sostanzialmente stabile, restando ...

