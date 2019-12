Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non era scontato che solo dopo due partite della gestioneil Napoli riuscisse a tornare, commenta oggi ladello Sport. Bisogna sperare che questo non sia un fuoco di paglia ma l’inizio di un percorso che porti il Napoli a tornare a competere come le compete. La vittoria di ieri contro il Sassuolo e frutto dellamessa in camporipresa e della nuova mentalità chesta cercando di passare ai suoi ragazzi Ritrova il sorrisocol Napoli. Non è facile per un gruppo passare dalle idee di Ancelotti a quelle di Ringhio. Ma il secondo tempo tuttoe qualità che ha permesso alla squadra partenopea di battere il Sassuolo è il segnale che la nuovastadi Insigne e compagni. L'articolo: ladistadi Insigne e compagni ...

napolista : Gazzetta: la filosofia tutta furia agonistica di Gattuso sta entrando nella testa di Insigne e compagni Non era fac… - Gianpy23579821 : @GiuseScorpion @pisto_gol @Pupi8188 @SkySport @Gazzetta_it La filosofia è una cosa, il sistema di gioco un'altra - Gianpy23579821 : @GiuseScorpion @pisto_gol @Pupi8188 @SkySport @Gazzetta_it Sarri ha fatto un tipo di gioco a Napoli con determinati… -