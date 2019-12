Fogne colabrodo | muro si sbriciola a Capodimonte | “Fate presto | qui crolla tutto”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il maltempo non dà tregua e la città di Napoli è sempre più in ginocchio. Tragedia sfiorata questa mattina in via Bosco di, dove undi contenimento alto oltre quattro metri ha ceduto di schianto. La circolazione stradale è stata interrotta e l’intera area è stata interdetta al transito. Sul posto si sono subito precipitati gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e i tecnici del Comune. L’emergenza potrebbe però non essere ancora finita. Dietro il crollo ci sarebbe infatti una grave perdita dalla rete fognaria che al momento non sarebbe ancora stata individuata. Motivo per il quale si teme che nelle prossime ore possano cedere anche altre porzioni del. La zona interessata dal crollo è di proprietà di un condominio – dunque privata – Sul posto erano già ...

