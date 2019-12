(Di lunedì 23 dicembre 2019) Aurelio De Laurentiis ha passato l’intero weekend con il. Il presidente, scrive il Corriere dello Sport, ha viaggiato in treno con la squadra, poi è rimasto in albergo con i giocatori, in ritiro, “mostrando la faccia per dimostrare, a scanso di equivoci, che ilfosse lì, con De Laurentiis, a sistemare la spalla al fianco della squadra”. In realtà il presidente ha parlato a lungo con Gattuso e Giuntoli di mercato, scrive il quotidiano sportivo. “A cercare un regista, un esterno difensivo, semmai anche uno offensivo, dovessero arrivare pretendenti per Callejon e/o Mertens, a sondare il mercato, a intrufolarsi nel fumo di Londra, dove è nascosto ora Lucas, che diventa la priorità ma che è anche un rischio. Deciderà l’Arsenal, ovviamente, ma dovrà farlo in, perché ileventualmente ripensi a Lobotka”. L'articolo: il...

Leggi la notizia su ilnapolista

CorSport : #Napoli, rimonta con il cuore: #Allan e #Elmas regalano la prima vittoria a #Gattuso! ? ?? - napolista : CorSport: il #Napoli mette fretta all’#Arsenal per #Torreira Vertice di mercato tra #DeLaurentiis, #Giuntoli e… - CorSport : Riecco il #Napoli: #Gattuso trova la prima vittoria in rimonta FOTO ?? ?? -