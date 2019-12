Ballando con le stelle 2020 | Mariotto farà Il cantante mascherato

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Guillermoin giuria a Ilprima della nuova edizione dicon leFervono i preparativi per la prima edizione de Il, che Milly Carlucci condurrà in prima serata su Rai1, ogni venerdì, per quattro settimane, a partire dal 10 gennaio. E dopo aver svelato, uno al giorno, tutti i personaggi de Il, Milly Carlucci ha finalmente reso noti i nomi di coloro che formeranno la giuria, come ha scritto TvBlog, sempre informatissimo su ciò che accade dietro le quinte della televisione italiana. Sono quattro i giudici de Ilannunciati da Blogo, uno dei quali molto caro a Milly Carlucci, essendo un membro storico della giuria dicon le: Guillermo. Ilanticipazioni: Guillermoin giuria prima dicon leDoppio, anzi triplo impegno, ...

ivanburatti : #IlCantanteMascherato per ora da Ballando con le stelle. Mi chiedo se Patty Pravo e Guillermo Mariotto possano cono… - Corte_Mir_Siena : Il 25 dicembre la Corte dei MIracoli riapre le sue porte per il consueto appuntamento con il Drum&Roll XMas Party!… - PecoraNera7 : Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani ballando la Macarena ma non sapendo ballare ci provano con la Samba mentr… -