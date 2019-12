Antonio Logli sopralluogo sospetto dopo la scomparsa della moglie | focus di Quarto Grado

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Caso Roberta Ragusa:nell’ultima puntata del 2019 ha affrontato ancora una volta la questione relativa al processo ad, l’uomo condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione con l’accusa di avere ucciso laa Gello di San Giuliano Terme (Pisa) nel gennaio 2012, e di averne distrutto il cadavere. L’elettricistaGeste si professa da sempre innocente e di recente ha deciso di cambiare avvocato difensore, nella speranza di poter ottenere la revisione del processo.pronto a lottare per ottenere la revisione del processo: la lettera dal carcere Il primo passo diè stato quello di scrivere una lettera dal carcere inviata al programmanella quale ringrazia i suoi familiari per l’immenso sostegno morale datogli in questi anni, mai interrotto nemmeno da quando è stato ...

