Zalone zittisce gli ultrà del politically correct | Ora basta stupidaggini

(Di domenica 22 dicembre 2019) Luca Sablone L'attore risponde alle polemiche: "Purtroppo non si può dire più nulla, c'è sempre qualcuno che si offende. L'unica cosa atroce qui è la psicosi del politicamente corretto" "Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, tipo quella di Giuliano dei Negramaro, mi arresterebbero". Questa la dura realtà sottolineata da Checco: "Oggi non potrei scherzare come facevo su Tiziano Ferro o sugli omosessuali". Recentemente finito nella bufera dopo l'uscita del trailer di Tolo Tolo con tanto di accuse di razzismo, il comico barese ha risposto duramente: "Purtroppo non si può dire più nulla. L'unica cosa atroce qui è la psicosi del politicamente corretto. C'è sempre qualche comunità, o qualche gruppo di interesse, che si offende". E ha risposto a coloro che lo hanno accusato di essere intollerate verso i migranti: "Escludo che qualcuno possa essere così stupido ...

