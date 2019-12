Torrione | cade un albero | via Palestro chiusa

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Unè caduto questa mattina in via, a, colpendo e danneggiando due automobili. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita. La strada è stataperché l’ha completamente bloccato la carreggiata ed è complicata la rimozione sua per la grandezza che per la difficoltà a reperire mezzi di soccorso e di intervento impegnati su tutto il territorio comunale, in particolare nelle frazioni collinari, senza considerare le gravi emergenze della costiera amalfitana. L'articoloun: viaproviene da Anteprima24.it.

