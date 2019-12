Roccapiemonte | i tecnici dell’Arpac per controllare la qualità dell’aria

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoA seguito del vasto incendio avvenuto nella serata di ieri presso l’azienda Multitask, sita in via Piedirocca, e che ha prodotto una vasta colonna di fumo, il Sindaco diCarmine Pagano comunica che continua il costante controllo del territorio dopo aver emesso la notte scorsa una specifica ordinanza. Insieme al vice Sindaco Alfonso Trezza, il primo cittadino è sul posto per lavorare in modo sinergico con gli organi competenti e per il supporto necessario sotto l’aspetto organizzativo. Nella tarda mattinata sono giunti adell’Arpac che stanno verificando con i mezzi previsti lo stato delladell’aria e i livelli di tossicità del fumo. Domani dovrebbero essere forniti i primi dati. Contestualmente i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare all’interno della struttura e proseguono nel ...

