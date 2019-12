Letizia Paternoster | «Quando vedo un’auto ho paura»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 22 dicembre 2019): Un titolo europeo su pista, uno su strada, un argento e due bronzi mondiali in veledromo e un bronzo nelle prove in linea.ha solo 20 anni e vanta già un palmarès da campionessa assoluta. Ha cominciato a pedalare prima ancora che a camminare, ha un talento purissimo, eppure ha. Ogni volta che esce per strada ad allenarsi e vede un'auto arrivare nella sua direzione. Soprattutto da, nel novembre scorso, è stata investita a Riva del Garda. Un fatto che le sarebbe potuto costare decisamente più caro e ...

