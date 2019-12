Ladri a casa di Ansaldi | il giocatore del Torino posta un video su Instagram | “Dio

Disavventura Ansaldi - i Ladri mettono casa in soqquadro : lui filma tutto e si sfoga [VIDEO] : Ancora un altro episodio negativo riguardante un calciatore di Serie A. Vittima dei ladri, questa volta, è l’esterno del Torino Ansaldi. Come da lui stesso filmato attraverso un video su Instagram, si può vedere casa sua completamente in soqquadro. Pochi secondi sono bastati per vedere in che condizioni i malviventi hanno reso il bagno e altre camere. Nonostante tutto, però, il giocatore granata ringrazia Dio perché in quel momento ...

Furto a casa di Francesca Verdini compagna di Salvini - i Ladri per sfregio anneriscono con un accendino foto del leader della Lega : La notizia del Furto avvenuto in casa di Francesca Verdini è stata resa nota solo ieri ma il Furto è avvenuto qualche settimana fa. A renderlo noto è stato il papà di Francesca, Denis Verdini ex coordinatore nazionale di Forza Italia e fondatore di Ala. In un primo momento si era parlato di un Furto a casa proprio di Denis Verdini. Poi ha chiarito tutto lo stesso ex politico affermando che il Furto era avvenuto a casa della ...

Semedo shock - rapina in casa : il terzino del Barcellona è solo l’ultima vittima “spagnola” dei Ladri : ladri in casa del difensore del Barcellona Nelson Semedo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Marca”. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 14 di oggi, mentre il giocatore si trovava in hotel con il resto della squadra catalana in vista del “Clasico” di questa sera contro il Real Madrid. Il furto a casa di Semedo arriva dopo altre rapine in abitazioni di calciatori o allenatori in Spagna. Era già ...

Torino : Ladri entrano in casa ma prima di uscire - baciano il presepe : Pochi minuti, appena 3, un cacciavite e nulla più: tutto il necessario che è stato sufficiente per due ragazzini poco più che 18enni per sfondare la porta di casa di un uomo, nel torinese. Fortunatamente per il proprietario però, grazia ad un’applicazione installata sul telefono, ha avuto subito modo di carpire la presenza di alcuni malviventi in casa sua grazie all’avvio di una telecamera che ha ripreso anche un gesto insolito da compiere ...

In tre minuti i Ladri svaligiano casa : il proprietario vede la scena in diretta sullo smartphone : La scena è stata ripresa dalle videocamere installate in casa: il proprietario ha chiamato subito il 112 e i carabinieri...

Scopre due Ladri in casa : lo colpiscono all'addome con un cacciavite : E' successo a Fiesole, in provincia di Firenze. La vittima, un 60enne, è stata trasportata al pronto soccorso. Sul posto...