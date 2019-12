FEDERICO IELAPI Pinocchio un bambino prodigio | Mi sono doppiato in inglese da

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 22 dicembre 2019)nel nuovo film di Matteo Garrone, ospite a Che tempo che fa per presentarsi al grande pubblico.

chetempochefa : 'Mi sono doppiato in inglese da solo sul film. Ma non per vantarmi, era solo per dire.' Federico Ielapi su… - chetempochefa : ??Stasera a #CTCF con @fabfazio e @lucianinalitti ci sarà Federico Ielapi, il bambino protagonista del nuovo “Pinocc… - chetempochefa : 'Vorrei incontrare Di Caprio, ma sto già sognando troppo in grande per incontrare Di Caprio.' Federico Ielapi a… -