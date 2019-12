Elmas e Obiang all’ultimo respiro | il Napoli passa nel recupero sul Sassuolo 1-2

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilprende tre punti a Reggio Emilia contro il, ripreso e poi superato al fotofinish. La squadra di De Zerbicon Traorè, che fredda Meret a margine di un contropiede micidiale. Nella ripresa il, che protesta per un rigore non concesso su Hysaj, la pareggia di forza con Allan al 57′. Poi al 96′brucia tutti sull’ultimo angolo del match, e nel disperato tentativo di anticiparlobuca Pegolo. Ilè ora a -11 dal quarto posto della Roma e a -5 dal sesto (Europa League) del Cagliari. Double face La gara delè una fotografia doppia. Nella prima, che ingloba i primi 60-65 minuti, la squadra di Gattuso annaspa, arriva tardi su tutti i palloni e rischia di farsi male sul serio sulle tremende ripartenze spinte, in particolare, dall’imprendibile Boga (gli esterni delno una serata di tormenti). E ...

