Danni maltempo | a Barra crolla un albero in piena strada

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Continuano ilegati alnel capoluogo campano. Pioggia e vento forte fannore uninnel quartiere, nella periferia orientale di Napoli. Ora l’arbusto taglia completamente la carreggiata. Per fortuna l’evento si è registrato intorno alle 6 e 30 quando non c’era nessun veicolo in circolazione. Il crollo è accaduto a pochi passi dalla stazione della Circumvesuviana di Santa Maria del Pozzo, nei pressi del Rione Bisignano. Sul posto, intorno alle 8, sono sopraggiunti i militari dell’Arma. A quanto si legge sui social, dove i cittadini hanno ripreso la notizia, si attendono ancora i Vigili del Fuoco per spostare l’che bloccherebbe ancora la carreggiata. L'articolo, auninproviene da Anteprima24.it.

agoralazio : Latina – provincia. Imperversa il maltempo, danni e feriti - toscanamedianew : Crolli, frane e allagamenti, #toscana martoriata - drubald : RT @tropea92: #Roma #Maltempo Stamattina a via Giulio Aristide Sartorio, quartiere Ardeatino. Auto multate. Esatto. Multate. #danni #albe… -