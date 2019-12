Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 09 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)DEL 21 DICEMBREORE 09.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLACOMINCIAMO DALLA A1 DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA A24 E LA DIRAMAZIONESUD E PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO FINO A FERENTINO CONTINUANDO SULLA A1NAPOLI UN NUOVO INCIDENTE CAUSA CODE AL CONFINE CON LA CAMPANIA TRA SAN VITTORE E TEANO SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO QUINZIO E OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA NETTUNO E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONEA CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO AL MOMENTO È CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 3 GIUGLIETTA VALLEFRATTA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 0+500 E IL KM 5, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ED È AL MOMENTO ALLAGATA ANCHE LA SP229 TRA LE LOCALITÀ PANTANA E PUZZALI NEL COMUNE ...

