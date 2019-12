Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il gran giorno del, una svolta storica imposta da: Carroccio sempre più partito nazionale. Un momento, però, accolto con freddezza da Roberto Maroni, per esempio, il quale intervistato da La Stampa ha apertamente parlato di "partito leninista" e possibile scission

macmac12_______ : Umberto Bossi al congresso della Lega: 'Matteo Salvini non impone un ca***, scegliamo noi' - macmac12_______ : RT @Libero_official: 'Matteo Salvini non ci impone un ca***, siamo noi che concediamo': Umberto Bossi, attacco totale al leader al congress… - Libero_official : 'Matteo Salvini non ci impone un ca***, siamo noi che concediamo': Umberto Bossi, attacco totale al leader al congr… -