Taranto | aveva detto di essere stato aggredito | ma non era vero

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Emanuela Carucci A conclusione delle indagini portate avanti dalla polizia è emerso che l'uomoperso i sensi ed era caduto per terra senza alcuna aggressioneraccontato dida un gruppo di uomini di colore mentre si trovava alla fermata di un bus di linea in pieno centro, a, dopo una giornata di lavoro. Virali erano diventate le foto, pubblicate dalla moglie su Facebook, che ritraevano la vittima dolorante e con ferite sul viso e sul resto del corpo in un letto d'ospedale. L'uomo nonpiù i denti anteriori edriportato una lussazione alla spalla. In realtà, però, era caduto da solo in seguito ad un malore e nessun uomo di colore lo. Insomma, il racconto della presunta vittima era inventato. Il fatto è accaduto il 3 dicembre scorso. L'uomo, un 28enne di, fu assistito dai sanitari del 118 ad una ...

trimpa48 : RT @gloquenzi: La procura Taranto aveva richiesto proroga per l'Altoforno2 di #ilva il Tribunale di Taranto ha rigettato Proroga. Però no,… - lorenzodalai : RT @gloquenzi: La procura Taranto aveva richiesto proroga per l'Altoforno2 di #ilva il Tribunale di Taranto ha rigettato Proroga. Però no,… - rumba15342942 : RT @gloquenzi: La procura Taranto aveva richiesto proroga per l'Altoforno2 di #ilva il Tribunale di Taranto ha rigettato Proroga. Però no,… -