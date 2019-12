Pontecagnano | tutti “folli d’amore” per Raphael Gualazzi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti, l’artista marchigiano entrato a giusto merito nell’olimpo mondiale della musica jazz, è ospite della città diFaiano di domani sera. Alle ore 20, il cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore, salirà sul palco allestito nella centralissima Piazza Sabbato per regalare al pubblico le emozioni e le vibrazioni che le sue note sanno suscitare. Noto ai più per la bellissima “Follia d’amore”, la canzone con cui vinse il Festival di Sanremo, edizione 2011, nella categoria Giovani, e per il brano “Liberi o no”, con cui si classificò al secondo posto, sempre alla kermesse della Città dei Fiori, nella categoria Big, il trentottenne ha superato i confini nazionali ottenendo la “medaglia d’argento” all’Eurovision Song Contest dopo anni di ...

