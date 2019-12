MasterChef | Giorgio Locatelli in imbarazzo per la concorrente | Lo sa che è proprio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Novella Toloni Il talent culinario di Sky è ricominciato e non sono mancati gli episodi singolari tra giudici e aspiranti cuochi. Unanon ha nascosto il suo "interesse" per lo chefLa nuova stagione diItalia è ufficialmente cominciata e con essa anche i singolari siparietti tra giudici e concorrenti. Nella prima puntata del talent dedicato ai cuochi amatoriali, Antonino Cannavacciuolo,e Bruno Barbieri hanno accolto i concorrenti per la prima fase eliminatoria. Ed èdurante una delle prove di cucina espressa che una delle aspiranti cuoche ha rivolto parole lusinghiere all'indirizzo di, mettendo in difficoltà lo chef che è stato ironicamente preso di mira dai colleghi giudici. Il talent culinario di Sky, giunto alla nona edizione, è ricominciato con una defezione annunciata, quella di Joe Bastianich. ...

