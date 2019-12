Maltempo | continua l’allerta da Nord a Sud Riaperta l’autostrada A6

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il tratto autostradale ha superato i controlli di sicurezza. Intanto si moltiplicano le situazioni di disagio causate da piogge e venti: a Pordenone è morto un uomo che viaggiava in auto su una strada chiusa, in Campania esonda un lago

