LIVE Snowboard cross Cervinia 2019 in DIRETTA | Big Final per Moioli e Belingheri tra le

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – Programma e orari 12:16 Lorenzo Sommariva e Emanuel Perathoner volano in Big! 12:13 Perathoner e Sommariva nell’ultima semie! 12:12 Ferrari cade per un contatto con Kearney. Passano Berg, Grondin e Surget. 12:11 Prima semie maschile con Filippo Ferrari, l’azzurro va caccia del colpaccio. 12:10in Big, non riesce l’impresa a Brutto. Brockhoff e Gulini le altre due qualificate. 12:08 Tocca a Raffaella Brutto e Michela! 12:06 Sofiavola in Bigcon Siegenthaler e Trespeuch! 12:05 Fuori Samkova, incredibile! 12:04 Si parte con Sofia. 12:02 Qualche attimo di pausa e si parte con le semii femminili. 12:00 Errore di Visintin, che purtroppo non arriva al traguardo. In semie vanno Bolton, De Blois e Beckhaus. 11:58 Quarta e ...

