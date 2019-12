Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha condiviso online unche riepiloga lepiùe amate dai fantv arrivate in streaming nelha celebrato in unlepiùdelproposte dagli show che hanno debuttato online ripercorrendo un'annata di visioni in binge watching tra l'ormai performance canora cult di Stranger Things, tanti momenti romantici, passaggi divertenti e drammatici. In un riepilogo dei momenti più memorabili della stagione televisiva ovviamente non poteva mancare il duetto di Suzie e Dustin nella terza stagione di Stranger Things sulle note del tema musicale del cult La storia infinita. Ilcondiviso dapropone poi il bacio tra Brando e Fabio nei nuovi episodi di Baby e il "Finalmente na bona ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Le scene delle serie Netflix del 2019 più emozionanti in un video - NunziaEleuteri : Cerco sempre di esaltare gli aspetti positivi delle cose, di decantare la bellezza del nostro Paese ma questa è qu… - Stefano11152493 : @Fibonacci2134 @IlKazuma @TheAvenger88888 @neniambulance Ah si, mi sono informato ancora un attimo a proposito dell… -