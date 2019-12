“Io vittima di minacce” | chiamata tro… la consigliera che ha denunciato offese razziste a

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Insulti e minacce piovono da giorni sulla bacheca dellacomunale di Sondrio Francesca Gugiatti che hal'episodio di razzismo avvenuto nel pronto soccorso dell'ospedale della città lombarda ai danni di una mamma nigeriana: la donna in preda alla disperazione per la perdita della figlia è stata"scimmia" da alcuni presenti.

