Torino | malore all’asilo | bimba di 2 anni e mezzo muore in ospedale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una bambina di dueè morta all’di Ciriè dopo un improvvisoaccusato in un asilo di Leini mentre stava giocando. A dare l’allarme sono state le maestre. La piccola è stata portata indove però è deceduta poco dopo il ricovero. Sul caso indagano i carabinieri. Dramma nel Torinese. Una bambina di 2è morta all’di Ciriè dopo un improvvisoaccusato in un asilo di Leini mentre stava giocando. Secondo le prime informazioni, a dare l’allarme e a chiamare il 118 sono state le maestre della scuola materna privata “I sette Nani”. Il dramma nel pomeriggio di ieri giovedì 19 dicembre, intorno alle 14.30. La piccola è stata portata in elicottero dal personale del 118 indove è deceduta poco dopo il ricovero. Purtroppo i medici, che hanno provato a lungo a rianimarla, non hanno potuto far nulla per salvarle la ...

