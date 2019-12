Telethon, la Rai a piazza Santa Sofia. Nunziata: “La nostra ricerca d’eccellenza” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La beneficenza fa tappa a Benevento. Questo pomeriggio le telecamere della Rai sono state in piazza Santa Sofia per un collegamento in diretta, andato in onda durante la maratona per la XXX Edizione di Telethon. Presenti in piazza i bambini del “Comitato Insieme Per…“, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Musicale “Nicola Sala“, diretta dal maestro Giuseppe Ilaio, e alcuni atleti dell’Accademia Olimpica Beneventana “Maestro Antonio Furno” capitanati da Francesca Boscarelli, campionessa della Nazionale Italiana. A fare gli onori di casa alle telecamere della televisione di Stato, il presidente del conservatorio Antonio Verga, il maestro Vincenzo D’Arcangelo e Agostino Nunziata, presidente di Telethon. “Siamo operativi sul territorio tutto l’anno, la maratona ...

