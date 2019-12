Sanremo 2020 | è ufficiale | Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston tutte le cinque serate

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)al Festival inleColpaccio di Amadeus:sarà suldell’Ariston al prossimo Festival diinle. Una notizia che era nell’aria da qualche tempo, e che adesso è. A dare la conferma è stato proprio il conduttore e direttore artistico di questa 70esima edizione, Amadeus, che soltanto ieri ha presentato la finale diGiovani.inizia dunque a prendere forma. Annunciati gli otto giovani cantanti che prenderanno parte al Festival nella categoria Nuove Proposte, bisognerà attendere il 6 gennaio prossimo per conoscere la listadei 20 Big. Per i fan diquella di oggi è una notizia speciale. Il cantante di Latina sarà infatti suldell’Ariston inle sere del Festival, diventando così parte integrante del cast. ...

ThomasOfficial : Questa sera in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 sarò in gara alla Finalissima di Sanremo Giovani 2020 e suonerò live… - fanpage : Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è ufficiale, sarà all'Ariston per tutte le cinque serate - novasocialnews : Sanremo 2020, Tiziano Ferro per tutte e cinque le serate al Festival #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -