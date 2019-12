Sallusti | “Selvaggia Lucarelli esperta di zoccolaggine” E lei lo querela

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) ScontroGiovedì 19 dicembre il direttore del Giornale, Alessandro, ha pubblicato un editoriale in prima pagina in cui attacca duramente l’opinionista Selvaggia. Secondo, la firma del Fatto Quotidiano sarebbe “accecata dall’invidia per le donne belle e di successo”, e nella fattispecie da quella per Barbara D’Urso. L’attacco del direttore è scaturito proprio da un episodio che ha coinvolto la conduttrice di Canale 5 e un ospite del suo programma Live Non è la D’Urso, il giornalista sanzionato dall’Ordine per aver rivolto offese sessiste a una guardalinee, Sergio Vessicchio. Quest’ultimo, nel corso della puntata, ha definito “becera” la televisione di Barbara D’Urso, eha subito commentato la scena su Twitter. “C’è il giornalista radiato dall’odg che ha appena ...

paoloigna1 : Selvaggia Lucarelli querela Sallusti che si è chiesto se fosse «esperta di zoccolaggine» - paoloigna1 : Sallusti attacca Selvaggia Lucarelli nella querelle Vessichio-d'Urso - CastiStella : @stanzaselvaggia solo perché è Sallusti lo quererelei?? giusta la difesa! è un dovere che abbiamo verso noi stessi… -