Rifiuti, accordo Raggi-Zingaretti: verrà costruita una discarica a Roma entro due anni (Di venerdì 20 dicembre 2019) La discarica a Roma si farà (anche se ancora non è stato annunciato il sito dove verrà realizzata). E nel frattempo, come voleva Raggi, non ci saranno impianti transitori e realizzati in condizioni di emergenza. In attesa della discarica, la regione Lazio continuerà ad aiutare Roma nello smaltimento e stoccaggio dei Rifiuti.

