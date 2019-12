Renzi | temo crisi endogena “Il Pd farà la cover band di Corbyn”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019) "Il Pd finira' a fare ladi Corbyn". Matteonon nutre troppa fiducia sul modo in cui il suo ex partito affrontera' il futuro prossimo. Sia che superino la verifica di governo o che preparino una possibileper il ritorno al voto, peri Democratici sono destinati a ricalcare le orme del leader laburista inglese, pesantamente sconfitto alle ultime elezioni. Il fondatore di Italia viva questa mattina ha fatto un brindisi di augurio coi parlamentari. Una chiacchierata tra amici, nel corso della quale, secondo quanto apprende l'agenzia Dire,ha delineato i possibili sviluppi, ha fatto previsioni sui prossimi mesi, si e' lasciato andare a qualche giudizio tranchant. Italia viva vuole andare avanti nel sostegno al governo, ha ribadito. Ma ha precisato che questo non significa che non ci sara', da qui a qualche mese, unae in pospettiva anche il ritorno ...

