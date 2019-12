Migranti | Sea Watch 3 assolta | torna in mare la nave di Carola

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Sea3Ladella comandanteRackete puòre in. «Seaha vinto l’appello al Tribunale Civile di Palermo: la Sea3 è libera! Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, ci stiamo preparando perre in. La giustizia trionfa sul (ex) decreto sicurezza»: lo ha scritto la Ong Seasu Twitter. Laera stata sequestrata dalla Procura di Agrigento il 29 giugno, dopo che la capitana tedesca aveva forzato il blocco a Lampedusa e violato il divieto di ingresso in acque territoriali per portare in salvo una quarantina die farli sbarcare. La procura di Agrigento aveva contestato allala reiterazione dell’ingresso in acque territoriali: in casi come questo, il decreto sicurezza bis prevede ...

