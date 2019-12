Lione, Depay operato a Roma: i tempi di recupero del giocatore (Di venerdì 20 dicembre 2019) Lione, Memphis Depay operato a Roma dal professore Mariani. Il giocatore del club francese ai box per circa cinque mesi Week end da incubo, quello scorso, per il Lione. I francesi hanno perso per infortunio Memphis Depay, stella assoluta della rosa. Il giocatore si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio a Roma, e adesso inizierà il recupero. I tempi stimati, secondo il protocollo del professor Mariani, si aggirano intorno ai cinque mesi. Sicura, ovviamente, l’assenza in Champions League contro la Juve e l’obiettivo dichiarato diventa l’Europeo del 2020. Leggi su Calcionews24.com

