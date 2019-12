In un solo anno segnalati al Vaticano più di mille casi di abusi sessuali

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'ufficioresponsabile del trattamento delle denunce didel clero ha registrato un record diquest'da tutto il mondo, anche da paesi di cui non aveva mai sentito parlare. Lo scrive il Washington Post. Quasi due decenni dopo che ilsi è assunto la responsabilità di rivedere tutti idi abuso, lo staff della Congregazione per la Dottrina della Fede è oggi sopraffatto. "So che la clonazione è contro l'insegnamento cattolico, ma se potessi davvero clonare i miei funzionari e farli lavorare tre turni al giorno o lavorare sette giorni alla settimana, potrebbero fare il necessario passo avanti", ha detto monsignor John Kennedy, capo ufficio della Sezione disciplinare nella Congregazione, che elabora i

alex_orlowski : Esattamente un anno fa: Mentre un ex ministro si abbracciava sorridente con un capo ultras pregiudicato e spacciato… - francescoseghez : 'Un anno di Bollettino ADAPT', il regalo di Natale di @adaptland a tutti i nostri lettori ma non solo visto. Si tra… - Mov5Stelle : Ben 345 poltrone in meno faranno risparmiare allo Stato 100 milioni di euro l’anno (circa 300 mila euro al giorno).… -