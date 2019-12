Cus Avellino, Galeotafiore: “Importante vincere e rimanere lì davanti” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – Ritorna in campo il Cus Avellino che domani alle ore 15:00 sfiderà il Virtus Campagna, nell’ultima gara casalinga dell’anno. Obiettivo difendere il primato riacquisto dopo l’ultima giornata e piazzare quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva. Dopo un’assenza forzata, per motivi di studio, torna in campo il numero 21 Galeotafiore. Miglior marcatore dei biancoverdi in campionato, il “killer” è un importante ritorno per mister Venezia, una scelta in più capace di dare sicurezza alla squadra e di caricarla nei momenti di difficoltà. È proprio lui a parlare prima della gara interna: “Domani sarà una partita difficile come tutte le altre, non a caso qualche giornata precedente ne è stata la dimostrazione. Però credo che in casa non bisogna perdere punti e soprattutto non perdere ...

