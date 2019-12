Chi è Roberto Rosso | l’assessore arrestato per voti di scambio con la ‘ndrangheta

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo l’inchiesta sul presidente della Valle d’Aosta, anche il Piemonte è stato travolto dalle indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo politico. Tra le otto persone arrestate all’alba di venerdì 20 dicembre per voto dipolitico mafioso con esponenti della ‘ndrangheta c’è anche l’assessore regionale. ‘Ndrangheta, chi èAvvocato 59enne originario di Trino,vive a Moncalieri insieme alla moglie ed è proprio lì che è statodagli agenti delle forze dell’ordine. Ha ottenuto l’incarico di assessore in Piemonte dopo aver vinto le elezioni regionali tenutesi nel maggio 2019 a cui si era candidato nelle liste della coalizione di centrodestra. Aveva tentato l’esordio in politica già nel 2001, quando si era candidato a sindaco di Torino, sfidando Sergio ...

