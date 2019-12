Calendario Formula E 2020: gare, piloti, squadre e novità in pista (Di venerdì 20 dicembre 2019) Calendario Formula E 2020: gare, piloti, squadre e novità in pista La sesta stagione di Formula E è cominciata tra il 22 e il 23 novembre scorso: la categoria riservata alle monoposto elettriche è sempre più seguita. Formula E 2020: le modifiche regolamentari per la stagione 2019/20 Le modifiche regolamentari discusse dai vertici della Formula E e della FIA per la stagione 2019/20 riguardano innanzitutto i punteggi. In stile Formula 1 continueranno a essere assegnati al vincitore della gara 25 punti, al secondo classificato 18 punti e così 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e un punto in base all’ordine di arrivo. Inoltre, spetteranno ancora 3 punti a chi si aggiudica la pole e un punto al pilota che tra i primi 10 effettua il giro più veloce in gara, tuttavia, un ulteriore punto sarà assegnato al pilota che effettua il giro più veloce nella fase a gruppi durante le qualifiche. Oltre a ...

Leggi la notizia su termometropolitico

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calendario Formula