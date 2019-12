Brexit | primo sì dal parlamento inglese all’accordo di Johnson

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilha approvato, con 358 sì e 234 no, l’accordo di divorzio della Gran Bretagna dall’Ue siglato da Boris. L’accordo è stato approvato con ampia maggioranza grazie alla schiacciante vittoria dialle elezioni dello scorso 12 dicembre. Il testo ha ottenuto oggi il via libera della Camera dei Comuni. Ora l’iter proseguirà dopo la pausa natalizia dei lavori di Westminster, per essere completato prima di metà di gennaio. «Prendiamo nota del voto alla Camera dei Comuni. Seguiremo il processo di ratifica nel Regno Unito da vicino. Siamo pronti a fare i passi formali per chiudere l’accordo anche in Ue», hanno fatto sapere da Bruxelles. JUST PASSED: Conservative MPs just voted to pass ourDeal and getdone on 31st January 2020.

