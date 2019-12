Airola, i sacerdoti della Forania incontrano i giovani “on the road” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Proseguono gli incontri “on the road” del vescovo diocesano mons. Domenico Battaglia durante questa novena di Natale 2019. Oltre al già citato incontro con il mondo del lavoro, nei giorni scorsi don Mimmo ha incontrato i bambini del Centro di Riabilitazione Relax di San Salvatore Telesino e del Centro Medico Erre di Sant’Agata de’ Goti, alcuni bambini con disabilità gravi nelle loro abitazioni, gli ammalati della Casa di Cura Ge.p.o.s. e della Maugeri di Telese Terme e gli ospiti della casa-famiglia per disabili “Il Castagno” ad Arpaia. Mentre questa mattina il vescovo Mimmo ha voluto trascorrere del tempo con due sacerdoti infermi, celebrando dapprima a Sant’Agata de’ Goti una messa a casa di don Giuseppe Mauriello, insieme ad alcuni sacerdoti della Forania, e poi recandosi a far visita a don Mimì Marciano a Valle di Maddaloni presso la ...

