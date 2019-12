Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nel corso della sua partecipazione a CR4 – La repubblica delle donne di Piero Chiambretti,ha raccontato del rapporto avuto con la compianta Nadia. La nota giornalista bresciana, nonché volto noto de Le Iene, è venuta a mancare a soli 40 anni lo scorso 13 agosto, dopo una dura quanto coraggiosa lotta contro un tumore cerebrale. L’ex direttore di “Libero” ha dunque narrato di un legame caratterizzato da “odio e amore” instaurato con Nadia. Dopo le schermaglie iniziali, tuttavia con la giovaneha costruito un rapporto di stima e fiducia. Non sono nemmeno mancati dei momenti interessanti di incontro e scambio di opinioni.particolarmente intelligente”ha dunque ricordato come abbia conosciuto Nadianel corso di un’intervista che lei gli fece per un evento di cronaca. La ex Iene ...

repubblica : Titolo sessista contro Virginia Raggi, Vittorio Feltri a processo per diffamazione [aggiornamento delle 14:20] - Corriere : Roma, insulti alla Raggi: Feltri rinviato a giudizio - notizieit : Vittorio Feltri: “Nadia Toffa? Donna intelligente” -