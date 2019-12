Tragedia a Corleone | bimba di 42 settimane muore nel grembo materno

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dramma all’ospedale didove una donna ha dato alla luce una bambina senza vita. La Procura di Termini Imerese ha aperto una inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici. È Miriam il nome che la giovane coppia diaveva deciso di dare alla bambina che doveva nascere il 6 dicembre scorso. Il cuore della piccola però ha smesso di battere mentre ancora di trovava nel. Ora mamma e papà che hanno atteso per nove mesi la nascita di Miriam sono avvolti nel dolore e vogliono che venga fatta giustizia riguardo questo presunto caso di mala sanità. I pm della Procura hanno aperto un fascicolo in seguito al decesso della piccola Miriam avvenuto il 14 dicembre. Il magistrato Annadomenica Gallucci ha dato il via alle indagini dopo aver dato il via al procedimento penale per il reato di aborto colposo. Nel registro degli indagati sono scritti i ...

