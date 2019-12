Super Smash Bros Ultimate diventa il gioco per console più venduto del decennio in

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Con i dati aggiornati a questa settimana,haun totale di 3.383.582 copie fisiche in Giappone. Questo è senza dubbio un risultato incredibile per Nintendo, in quanto rendeilperpiùin oltre 10 anni su tutte le piattaforme. A partire da ora,è in competizione solo con Pokémon Sword e Pokémon Shield, che hanno registrato delle ottime vendite nelle ultime settimane. Dal loro lancio a novembre, hanno giàun totale di 2.456.459 copie.Leggi altro...

