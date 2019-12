Skam Italia 4 si farà | la serie torna su Netlix e Tim Vision

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Splendida notizia per i tanti fan della webadorata dal pubblico giovanissima. Dopo l'improvvisa e criticata cancellazione da parte di Tim, un accordo tra quest'ultima e Netflix permetterà la realizzazione della quarta annata, che verrà resa disponibile su entrambe le piattaforme nel 2020.

LaStampa : “Skam Italia” avrà una quarta stagione. A bordo del progetto anche Netflix - team_world : #skamitalia la QUARTA STAGIONE IN ARRIVO SU NETFLIX NEL 2020?? Dal primo gennaio disponibili anche le prime 3....gr… - MegaNerd__ : Arriva una bella sorpresa per tutti i fan di #SkamItalia: #Netflix ha unito le forze con #TimVision per salvare la… -